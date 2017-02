GRIS BORDEAUX PRÊT À AFFRONTER BALLA GAYE 2 : Luc Nicolaï bloque le combat

Balla ok, Gris toujours sur la touche. C’est le constat que l’on peut faire actuellement concernant les démarches de leur combat. Selon le journal La Tribune, si le champion de Guédiawaye a fait la révélation, à savoir que tout est fin prêt pour se frotter au Tigre, le camp de Fass est attentiste jusqu’à présent.

Rien n’est encore officiel à leur niveau selon une source très proche du champion. Pour eux, tout se fait actuellement à travers la presse, et ils sont là en train de regarder.

Mais officiellement rien n’est encore concrétisé. Pour cela, la source précise que tout le staff est à l’écoute, et si le promoteur arrivait à les joindre, ils pourraient parvenir à un accord, mais pour l’heure, rien n’est encore concrétisé.

Un coup dur peut-être pour Balla Gaye qui veut actuellement nouer son "Ngimb" cette saison, car il est resté deux années sans revoir le bout du tunnel. Quant à son adversaire Gris Bordeaux, il a suivi à la lettre les consignes de son staff, à savoir reprendre normalement les entraînements et se préparer en conséquence pour un éventuel combat de lutte cette saison. Jusqu’à présent, rien n’est encore officiel et même si Balla Gaye affirme être en accord parfait avec le promoteur. Ce n’est pas le cas de Gris Bordeaux qui, selon une source proche du lutteur, n’a rien reçu officiellement de la part du promoteur jusqu’à présent. Par ailleurs, nos tentatives de joindre le promoteur ou les membres de son staff sont restées vaines.