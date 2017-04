GRAVE ACCIDENT SUR LA VDN : Le conducteur de la moto est finalement décédé

Nous vous parlions il y a quelques minutes du grave accident qui a eu lieu sur la VDN. Selon notre reporter sur place, après qu'un piéton soit heurté mortellement et qui est décédé sur le coup, le conducteur de cette même moto qui était entre la vie et la mort , vient de rendre l'âme des suites de ses multiples blessures.

L'accident a fait deux morts dont un piéton et le conducteur de la moto...