GOUVERNEMENT POST-ÉLECTORAL- Serigne Babacar Mbacké Moukabarô réclame une grosse part pour Kaolack

Le marabout Mouride de Touba-Ndorong, par ailleurs responsable politique de l'Apr, est d'avis que le Président Macky Sall procédera à un remaniement ministériel très prochainement. Suffisant, en ce qui le concerne, pour battre le fer pendant qu'il est encore chaud.



Pour Serigne Babacar Mbacké Moukabarô, ''Kaolack a rempli sa part du contrat politique en gagnant haut la main les élections législatives et mérite, d'ores et déjà, le renforcement des acquis et l'octroi de nouveaux postes de responsabilité. '' Ainsi confie-t-il ses doléances à la presse. '' Nous souhaitons d'abord le maintien de Mariama Sarr à son poste de ministre, mais ensuite nous aimerons que les attributions liées à la microfinance et à la solidarité nationale lui soient restituées. Voilà qui est notre doléance fondamentale. "



Le Mbacké-Mbacké de poursuivre sa plaidoirie. '' Nous aimerions par ailleurs, étant donné que sur la liste nationale seule Adji Bergane Kanouté est parvenue à passer, que les autres candidats qui n'ont pas eu cette chance soient donc promus à d'autres postes de responsabilité. Cela permettra, argumente le chef religieux, de remporter facilement la Présidentielle de 2019. '' Le Mbacké-Mbacké de prédire une massification du parti et de la coalition d'ici les prochaines échéances électorales.