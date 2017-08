GOLD CUP AFRICA : LE SÉNÉGAL BATTU ET RÉTROGRADÉ EN D2 CONTINENTALE

L’équipe nationale de rugby a été battue ce samedi 18 à 26 par celle de la Tunisie lors de la 5-ème et dernière journée de la Gold Cup Africa, a appris l’APS auprès de la Fédération sénégalaise de la discipline.





A la mi-temps, l’équipe tunisienne qui recevait à Monastir

menait par 19 à 3.



Avec cette défaite, la 5-ème dans cette Gold Cup Africa, le XV du Sénégal est rétrogradé en D2 africaine et disputera donc la Silver Cup Africa.



Les cinq autres Nations que sont la Namibie, le Kenya, l’Ouganda, le Zimbabwe et la Tunisie joueront les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de rugby.



La phase finale de ce Mondial est programmée au Japon en 2019.