GESTION DU PETROLE ET DU GAZ AU SÉNÉGAL : Les questions de Manko Wattu Senegaal au président de la République Macky Sall

La Conférence des Leaders du Front pour la Défense du Sénégal/Mankoo Wattu Senegaal s’est réunie ce mercredi 28 Décembre 2016 à la Permanence Nelson MANDELA du Grand Parti.

Après avoir écouté les comptes rendus relatifs à la rencontre avec le Ministre de l’Intérieur, aux déplacements de la délégation de Mankoo sur Thiès et Saint-Louis pour visiter les Commissions administratives, à la participation à la manifestation à la Place de la République à Paris, la Conférence des Leaders a vivement félicité les Membres des différentes délégations pour leur engagement, leur détermination et le travail accompli et a salué les objectifs atteints, notamment l’accord sur l’augmentation du nombre de commissions administratives qui passe à 700 au 15 Janvier 2017 pour soulager le calvaire des populations.

Abordant la question des ressources naturelles, la Conférence des Leaders note que le Peuple sénégalais a appris le 19 décembre 2016 dans un communiqué de presse de Kosmos Energy informant le public de l’accord qu’elle a conclu et qui acte l’entrée de BP dans le consortium chargé de l’exploitation du gaz dans les blocs offshore du Sénégal.



Suite à cet accord, la répartition des parts sur les blocs au Sénégal s’établit comme suit :

- Kosmos détient 32,51% contre 60% avant cette dernière opération ;

- BP : 32,49% ;

- Timis Corporation : 25% contre 30% ;

- Petrosen : 10%, sans changement.



La Conférence des Leaders constate que Timis Corporation a cédé 5% de ses parts, à un moment où le retour au Sénégal et aux Sénégalais des 30% qu’elle détient est une exigence du peuple. Elle note aussi que le Gouvernement a renoncé à son droit de préemption sans donner la moindre explication aux Sénégalais, manifestant son mépris au droit à l’information du peuple à qui appartiennent ses ressources naturelles.



Le FDS/MWS et le peuple sénégalais attendent les réponses du Président de la République aux questions suivantes que nous rappelons :



1. Pourquoi le Ministre en charge de l’énergie a affirmé que Petro-tim Limited et Petro Asia Resources avaient les capacités techniques et financières requises pour exécuter le contrat de recherche signé avec Petrosen dans son rapport de présentation des décrets que vous avez signés le 19 juin 2012, donnant ainsi de fausses informations ?



2. Pourquoi le Gouvernement du Sénégal a continué à prolonger le contrat de recherche tout en sachant que Petrotim Limited et sa maison mère Petroasia Resources Limited n’ont pas honoré leurs engagements financiers ?



3. Pourquoi le Gouvernement renonce systématiquement à exercer son droit de préemption, sans en négocier la valeur ?



4. Qui sont les actionnaires de Timis Corporation ?



5. Le Président de la République était-il au courant du mandat délivré à son frère, le Sieur Aliou Sall, le 23 mai 2012 pour créer Petro Tim Sénégal alors qu’un simple bureau de représentation aurait suffi selon l’article 48 du contrat de recherche ?



6. Pourquoi le Gouvernement a laissé faire ce montage de sociétés offshore en poupées russes ?



7. Est-ce que le Gouvernement a défendu au mieux les intérêts du Peuple sénégalais dans ce dossier ?



8. Pourquoi le Gouvernement du Sénégal a-t-il passé sous silence cette dernière transaction avec BP, se gardant de donner la moindre information aux Sénégalais ?



Le FDS/MWS condamne l’attitude de mépris du régime de Macky Sall dans ce dossier du gaz et exige encore une fois la transparence dans tous les dossiers impliquant les ressources naturelles. Le FDS/MWS entend continuer la bataille politique et juridique pour la récupération des 30% spoliés par Timis Corporation et la bonne gouvernance des ressources naturelles.

La Conférence des Leaders tiendra un séminaire d’évaluation et de perspectives le Mercredi 04 Janvier à Dakar. Ledit séminaire se penchera notamment sur l’élargissement des objectifs de la Plateforme et sur le suivi du travail des commissions administratives.



Dakar, le 28 décembre 2016

Pour la Conférence des leaders

Le Coordonnateur

Mamadou Lamine DIALLO