GESTION DES DEUX MATCHES CONTRE L’AFRIQUE DU SUD : Comment Cissé va chercher les deux points de la qualification ?

Deux points à chercher sur six. Ce n’est pas la mer à boire. Mais attention. Des précédents désastreux pour ce cas de figure il y’en a eu. Aliou Cissé sait comment s’y prendre.

Deux point pur une qualification à la coupe du monde Russie 2018 cela parait facile .Mais cela peut également paraitre difficile. Gare au syndrome de la France ; qui était dans cette même posture en 1993, n’avait finalement pas pu pas pu se qualifier à la mondiale 1994 disputée aux USA, ceci après deux défaites contre l’Israël (2-3) et face à la Bulgarie (1-2).

On n’en n’est pas encore dans ce scenario dramatique pour le Sénégal. Mais comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. La qualification des lions passera soit par une victoire à Polokwané soit à Dakar, d’où l’intérêt de savoir comment jouer ces deux matchs couperets.

« L’objectif, c’est Russie 2018, c’est vrai que les choses peuvent se décanter très rapidement en Afrique du sud ou au pire ici à Léopold Sédar Senghor. C’est à nous d’y aller et de jouer notre football sans arrière-pensée ni calcul » à confier Aliou Cissé. Selon lui le Sénégal ne va pas se gêner pour prendre les six et s’assurer une qualif tranquille.







