GESTION CRISE GAMBIENNE - Le Collectif des maires du Pôle Territoire du Sine Saloum félicite le Président Sall pour huit raisons principales

Les maires des régions administratives de Kaffrine, Kaolack et Fatick circonscrits dans le « collectif des maires du Pôle Territoire du Sine Saloum » ont officiellement exprimé leur satisfaction au sujet de la gestion par le Président Macky Sall de la crise Gambienne. Dans une déclaration commune, ils ont évoqué huit raisons principales ayant conduit à ce satisfecit. En effet, le Président Macky Sall devra être félicité, disent-ils, pour « son implication personnelle et son leadership incontestable et incontesté dans la gestion de cette crise post-électorale qui a frappé la Gambie et qui ont permis d’aboutir à son dénouement heureux sans effusion de sang ni pertes de vie humaine, pour avoir très tôt pris et fait savoir sa position sur le caractère irrévocable et intangible du respect de l’expression de la volonté du peuple Gambien et annoncé son soutien et celui du peuple Sénégalais frère pour le respect de la volonté exprimée par les Gambiens, pour avoir alerté et suscité l’implication de la Cedeao, pour avoir initié deux résolutions des Nations-Unies, pour le soutien diligent apporté aux maires des collectivités territoriales du Pôle Territoire du Sine Saloum, pour avoir accepté d’accueillir Adama Barrow au Sénégal, pour avoir accepté d’abriter, en terre Sénégalaise, la cérémonie solennelle de prestation de serment du Président élu, pour avoir encouragé une gestion pacifique de cette crise, pour avoir, enfin, assuré le commandement des forces de la Cedeao lors de l’intervention en Gambie.







Les maires de déplorer le comportement inélégant de Yahah Jammeh qui avait vainement tenté de rester au pouvoir malgré sa défaite à la présidentielle.