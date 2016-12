GEORGE NIANG SUR LES TABLETTES DE LA FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE

L’ailier de 23 ans des Pacers d’Indiana, George Niang, est convoité par la Fédération sénégalaise de basket (FSB) qui veut l’amener à jouer pour les Lions, a réaffirmé le directeur technique national Maguette Diop.



"Georges Niang est une cible pour la Fédération sénégalaise de basket’’, qui était en contact avec son agent bien avant qu’il ait intégré la NBA, la Ligue professionnelle de basket nord-américaine, a-t-il annoncé dans un entretien avec l’APS.



Selon Maguette Diop, l’intérêt de la FSB pour cet ailier de père sénégalais et de mère américaine "ne date pas d’aujourd’hui’’, puisqu’il était déjà sur les tablettes de l’ancien sélectionneur des Lions, Cheikh Sarr.



L’arrivée de George Niang dans la Tanière avait par la suite été contrariée par une blessure alors qu’il évoluait à Iowa State, dans le championnat universitaire américain, a rappelé le DTN.



L’agent du joueur avait pris langue avec la FSB pour les besoins du Tournoi de qualification olympique (TQO) de juillet dernier, sans suite, l’ailier de 2,03 m pour 104 kilos préférant "se concentrer sur la draft de la NBA" à l’issue de laquelle il avait été retenu par les Pacers après avoir été choisi au deuxième tour.



George Niang fait partie de la liste des joueurs des Pacers d’Indiana qui disputent la présente saison de la NBA. Il a déjà à son actif 14 rencontres depuis octobre dernier et tourne avec une moyenne de 5 minutes en termes de temps de jeu.



Le Sénégal serait le premier pays africain à compter dans ses rangs trois joueurs évoluant en NBA en cas de venue de Niang.



Deux autres pensionnaires des Lions du basket jouent en NBA, à savoir Gorgui Dieng des Timberwolves de Minnesota et Maurice Ndour des Knicks de Ney York.



