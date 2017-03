GENÈVE : Quand le président Macky Sall et parrain de la cérémonie se tape des selfies avec la foule

Quand le parrain du Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique et non moins Président de la République du Sénégal finit sa conférence aux NationsUnies à Genève avec le CIRID, une foule d'étrangers s'eat ruée vers lui pour des autographes et des Selfies. Le président Macky Sall est vraiment un Chef d'Etat moderne.