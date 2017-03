(GENÈVE) - MACKY SALL FACE AU CIRID: « En Afrique, l'ère des coups d'État et des coups de force est révolue ».

Une nouvelle distinction pour le Président Macky Sall... Le '' Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique '' vient d'être institué par le '' Centre Indépendant de Recherche et d’Initiatives pour le Dialogue ». La cérémonie s’est déroulée dans la salle 25 du Palais des Nations-Unies à Genève.

Dans son discours, le Chef de l’Etat a relevé le sens hautement significatif du substantif qui, au-delà de ses attributs revêt un cachet fondamental pour le maintien de la paix dans une vie de société. « Tout dialogue, dira-t-il, a pour finalité la paix. « La paix n'a pas de prix. La paix n'est pas l'absence de guerre, mais une dynamique entretenue par les parties. Une paix imposée peut toujours se révéler comme un prélude à une relation conflictuelle…Le dialogue porte généralement sur les institutions et revoie au respect d'un certain nombre de droits ». il citera le droit de vote, de manifestation etc... «Il faut reconnaître que l'exercice de la démocratie n'est pas seulement une affaire de texte. C'est un état d'esprit au delà des textes… C’est la tolérance et l’acceptation du dialogue, l’acceptation de la diversité ».



Toutefois, il martèlera que « dette responsabilité ( de faire prospérer le dialogue) pèse sur le pouvoir qui gouverne mais aussi sur l'opposition et sur les citoyens ».



Réduisant son échelle d’analyse au seul Sénégal, le Président Sall se dira réconforté par l’avancée de la démocratie et du dialogue. « Pour mon pays le Sénégal connu pour sa longue histoire de compétition électorale, sachant que les premières compétions électorales datent de ...1848, c'est dans la continuité que j'ai instauré le 28 mai comme journée internationale du dialogue. Le 28 mai dernier, j'avais lancé une invitation aux forces vives du pays au premier rang desquelles les forces politiques. Au finis, après 9 heures d'horloge, nous avons retenu le principe de poursuivre entre les différentes composantes le dialogue social les échanges. Le ministre de l'intérieur avait en charge le suivi avec la classe politique…Le dialogue doit être voulu par toutes les parties concernées ».



Il fera état de l’efficace méthodologie mise en œuvre depuis son accession à la magistrature suprême pour amorcer plusieurs formes de dialogue qui ont touché, a-t-il assuré, l’éducation et la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche, la santé avec la couverture Maladie des citoyens Sénégalais, le foncier avec la réforme et notamment avec la modification des fonctions de la terre, l'administration qu’il considère comme étant la colonne vertébrale de l'Action de l'État, les territoires pour renforcer la politique de décentralisation etc…



Pour revenir à l’échelle Afrique, Macky Sall parlera de réels progrès en matière de démocratie. « En Afrique, à quelques exceptions près, les élections se passent normalement ». Il se réjouira, à ce propos, des rôles importants joués et des positions courageuses à reconnaitre à l'UA et la Cedeao, notamment avec la crise Gambienne. Pour lui, « l'ère des coups d'État et des coups de force est révolue en Afrique ».