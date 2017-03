GCO réinstalle 35 ménages impactés dans le nouvel Eco-village de recasement.

Le vendredi 17 février 2017, GCO a procédé à l’inauguration du nouveau village de recasement des populations touchées par ses activités minières. Ces populations au nombre de 288 personnes réparties en 35 ménages viennent de 7 hameaux rattachés aux villages de Diogo et de Foth. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la première phase du programme de réinstallation des populations impactées. Toutes les familles ont regagné leurs nouvelles maisons, aucun problème majeurs n’a été rencontré.

La cérémonie d’inauguration, fortement couverte par la presse nationale (écrite, radio et chaines de télévisions), s’est déroulée en présence du Directeur Général M. Daniel MARINI, du Préfet de Département de Tivaouane, du Sous-préfet de l’Arrondissement de Méouane, des Chefs de Services Techniques gouvernementaux, du représentant du Maire de Darou Khoudoss, de Mame Malick Sy représentant la grande famille religieuse Tidjane de Tivaouane, des chefs de village de Diogo et Foth, des populations environnantes, et des Directeurs et chefs de services de GCO.

Le nouveau village de recasement est doté de 35 maisons modernes construites en dur pourvues chacune d’un minimum de trois chambres, d’une cuisine, de blocs toilettes; mais également d’infrastructures communautaires de base composées d’une mosquée, d’une école primaire, d’une case de santé et d’un forage d’eau pour l’alimentation en eau potable du dit village. Aussi bien les maisons que les infrastructures de base sont éclairées à l’énergie solaire et disposent d’eau courante.

S’ ajoutent l’aménagement d’un parcours de bétail, la mise à disposition de terres agricoles de remplacement avec une reconstitution des points d’eau destinés à l’irrigation des différentes parcelles pour la restauration des moyens de subsistance des populations bénéficiaires.

Ce nouveau village offre aux populations bénéficiaires un cadre de vie de qualité ponctués par un bien meilleur accès aux soins de santé, à l’éducation ou tout simplement par un épanouissement humain réel et une qualité de vie incomparable par rapport au passé.

Au-delà de ce lot d’infrastructures, GCO en partenariat avec l’ANEV, accompagne les populations déplacées vers le renforcement de leurs activités économiques à travers le concept d’éco village avec la mise en œuvre de projets communautaires à forte plus-value comme la mise en place de bio digesteurs pour la production de biogaz et d’engrais organiques. Ceci pour ainsi consolider les bases d’un véritable développement endogène durable.

La construction de ce village moderne ainsi que les importantes réalisations sociales à fort impact économique en faveur de ces populations confirment l’ambition de GCO de demeurer une entreprise responsable à l’écoute de ses parties prenantes : « GCO fait ce qu’elle dit ». Fidèle à sa réputation d’entreprise citoyenne, GCO dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique RSE, vient encore de confirmer ce statut.