GARDIEN DES LIONS : Khadim Ndiaye, titulaire de Cissé ?

En vacances avant la reprise de son championnat en début du mois de novembre en Guinée, on pourrait penser que l’absence de Khadim Ndiaye inquiète en vue de la double confrontation contre l’Afrique du sud.

Il sera sans doute le gardien qui défendra les buts des lions lors de la prochaine double confrontation le 10 novembre à Polokwané et à Dakar le 14 novembre. L’expérimenté gardien sénégalais devra faire montre de tout son talent et son expérience pour garder la cage des lions inviolée. En manque de compétition depuis pratiquement deux mois, il devrait reprendre avec son club Horaya AC d’ici début novembre. De son côté, le sélectionneur n’affiche aucune inquiétude; selon Aliou Cissé, le staff technique va bien retaper son gardien afin qu'il soit dans une forme optimale lors de cette double rencontre face aux bafana-bafana.





