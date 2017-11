GAMOU DE TIVAOUANE : L’ADIE offre la connexion Wifi aux pèlerins

A l’approche des évènements religieux, l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE) accompagne les pèlerins. A l’occasion du Maouloud, son directeur général Cheikh Bakhoum a mis à disposition des pèlerins une connexion Wifi et des packs d’eau.

« Il s’agit d’une connexion Wifi qui a été déployée dans plusieurs coins au niveau de Tivaouane », assure-t-il en marge d’une rencontre avec le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour.

« Nous accompagnons de manière générale le Comité d’organisation systématiquement depuis plusieurs années. C’est également une occasion pour nous de venir

avec un don de packs d’eau qui représente plus de 12 000 bouteilles qui ont été distribuées pour les pèlerins ».

L’agence a aussi pris des décisions qui viennent en appui de ce que font déjà les opérateurs privés. « L’ADIE veut faire de ce Gamou un lieu où les pèlerins n’auront pas de difficultés pour se connecter sur internet ». Pour sa part, le Khalife général et sa famille ont apprécié à sa juste valeur les actes posés par l’Agence de l’informatique de l’Etat. Ils ont formulé des prières à l’endroit de Cheikh Bakhoum et son équipe pour la réussite de leur mission.