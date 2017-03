GAMBIE : un pêcheur sénégalais retrouvé mort, ses 4 collègues encore portés disparus (ministre)

La dépouille d’un pêcheur sénégalais disparu au large de la Gambie avec quatre de ses collègues a été retrouvée jeudi, a indiqué le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye, sans plus de détail sur les circonstances du drame.



"Nous appris qu’il y a cinq pêcheurs disparus en haute mer. [au large de la Gambie]. Aujourd’hui [jeudi], nous avons retrouvé le corps d’un pêcheur et les recherches se poursuivent en vue de retrouver les autres. Souhaitons tous qu’on les retrouve en bonne santé’’, a-t-il dit à Banjul, où il doit signer des accords de pêche avec son homologue, James Gomez, vendredi.



Oumar Guèye en a fait la révélation lors d’une rencontre avec des pêcheurs, des mareyeurs et des transformateurs de produits halieutiques sénégalais qui sont basés en Gambie.



"Je sais que, par le passé, vous aviez vécu des difficultés avec l’ancien régime, mais avec le nouveau pouvoir, ces difficultés sont devenues de vieux souvenirs’’, a rassuré Oumar Gueye.



Vendredi, il signe de nouveaux accords de pêche avec le ministre gambien en charge de la Pêche.