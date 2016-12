GAMBIE : Yaya Jammeh lâché par son homme d'affaires Amadou Samba

C’est connu : quand un navire coule, les rats sont les premiers à le quitter. Et cette fois-ci, c’est un très gros rat qui a sauté hors du navire inondé de Yahya Jammeh. Qui ne connaît pas Amadou Samba ? C’est cet homme d’affaires très proche du dictateur finissant et dont le nom était apparu dans les « Panama papers ». A Dakar, Samba avait même défrayé la chronique après une altercation avec Cheikh Sidya Bayo dans un hôtel de la place. Eh bien, il vient tout simplement de demander à Jammeh de quitter le Pouvoir. On espère que cette trahison n’empêchera pas au nouveau Pouvoir qui sera installé de regarder de plus près les relations affairistes entre le traître Amadou Samba et son désormais ex mentor...