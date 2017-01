GAMBIE : Yahya Jammeh a jusqu’à minuit pour quitter le pouvoir

A coup sûr, la Gambie connaîtra des troubles. Des deux côtés, on bande les muscles. Si Jammeh a décrété l’état d’urgence pour trois mois, la CEDEAO ne lâche pas du lest. Loin de là.



La dernière information parvenue à Dakaractu de sources dignes de foi, fait état d’une intervention imminente de forces de l’institution ouest-africaine pour installer Adama Barrow (actuellement au Sénégal) dans ses fonctions de nouveau président de la République de Gambie. « Nous engagerons les hostilités à partir de 00 heure », a déclaré le chef des forces de la CEDEAO. Mais un coup de théâtre est toujours possible.



Mercredi 18 janvier, le président de la République islamique de Mauritanie doit rencontrer son homologue gambien pour une médiation de la dernière chance. En cas d’échec, la force restera l’ultime recours pour rétablir l’ordre constitutionnel en Gambie. Une guerre à laquelle la CEDEAO dit s’être préparée en conséquence. « En tout cas, pour ce que nous avons comme force, nous sommes prêts pour l’action », a assuré le Colonel Seydou Maïga Moro, précisant au passage que le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, le Mali et le Togo occuperont les premiers rangs et joueront les premiers rôles dans cette guerre qui s’annonce et dont la durée reste à déterminer. « Nous connaissons l’heure à laquelle nous allons commencer, mais nous ne savons pas quand ça va se terminer », prévient l’officier militaire nigérian.



Quid des victimes civiles qu’une telle opération engendrerait ? Le colonel Seydou Maïga Moro assure que tout sera mis en œuvre pour épargner les civils.



Selon la direction de l’information et des relations publiques de l’armée sénégalaise (DIRPA), le Sénégal a désigné le chef d’état major de l’armée de terre, le Général François Ndiaye pour diriger ses troupes engagées dans l’assaut qui sera donné ce mercredi à minuit. Déjà, une partie serait déployée dans le sud du Sénégal. Un peu plus au nord, un détachement de la gendarmerie est annoncé pour surveiller les frontières.



Coté gambien, Yahya Jammeh compterait sur des mercenaires Sierra-Léonais mais aussi sur quelques éléments du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) pour tenir tête à la Cedeao.