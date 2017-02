GAMBIE : Voici la composition du Gouvernement de Adama Barrow

Le président de la Gambie Adama Barrow a commencé à livrer les noms des ministres composant son Gouvernement.

Nous reproduisons la liste des noms déjà sortis :



Ousainou Darboe : Ministre des Affaires Etrangères, de la coopération internationale et des Gambiens de l’extérieur

Mai Ahmad Fatty : Ministre de l'Intérieur

Amadou Sanneh : Ministre des Finances

Hamat Bah : Ministre du Tourisme et de la Culture

Omar Jallow : Ministre de l'Agriculture

James Gomez : Ministre de la Pêche, des Ressources halieutiques et chargé des questions parlementaires

Henry Gomez : Ministre de la Jeunesse et des Sports

Isatou Touray : Ministre du Commerce, de l’Intégration régionale et de l'Emploi

Lamine N. Dibba : Ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles

Lamin N. Dibba : Décentralisation et des Collectivités locales