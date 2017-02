GAMBIE : Un "Jungullar" impliqué dans le meurtre du journaliste de Dayda Aidara arrêté

La vérité est-elle enfin connue 13 ans après le meurtre du journaliste Gambien Dayda Aydara ? Alors que Yankuba Badjie et huit de ses hommes de la défunte NIA (National Intelligence Agency) ont été écroués à Mile 2 pour la mort de Solo Sendeng, un membre de la Coalition ayant porté Barrow au Pouvoir, Libération est en mesure de révéler que le régime a décidé d’y voir plus clair dans l’assassinat de notre confrère qui aurait été supervisé par l’ancien ministre de l’Intérieur Ousman Sonko, écroué en Suisse. A preuve, le lieutenant Malick Diatta, un des ‘’Jungullars’’ qui serait impliqué dans la liquidation de Aydara a été discrètement arrêté en Gambie pour interrogatoire. Avant Diatta, trois autres tueurs froids de Jammeh - Lamine Badjie, Abdoulie Jallow et Amadou Badjie - ont été interpellés pour auditions sous le régime de la garde à vue.