GAMBIE : Les raisons d'un énième renvoi du procès des neuf anciens agents des services secrets sous l’ancien régime de Jammeh

Le procès des neuf anciens agents des services secrets sous l’ancien régime de Yahya Jammeh a une nouvelle fois été reporté. Lundi 3 avril, pour la cinquième fois, les accusés de la NIA (National Intelligence Agency) étaient présentés à la juge, notamment pour le meurtre d’un opposant politique. Mais la défense a remis en cause la légitimité de la haute cour à se saisir de ce dossier. Un procès qui n’arrive décidément pas à démarrer et qui est emblématique des difficultés pour le nouveau gouvernement d’Adama Barrow.

La transition prendra du temps et en attendant, au sein de la NIA et plus globalement dans toutes les administrations de l’Etat, les fonctionnaires qui travaillaient sous Jammeh sont toujours en poste. Les chefs ont changé, mais si on regarde de plus près, les agents restent les mêmes. Que ce soit dans l’armée, du côté des services secrets ou dans les ministères, seuls les plus hauts fonctionnaires ont été remplacés.

Selon Ismaila Ceesay, professeur de sciences politiques à l’Université de Gambie, la transition va prendre beaucoup plus de temps.

« Jammeh a été au pouvoir pendant 22 ans ! Et comme tout dictateur, une fois au pouvoir, il s’immisce et contrôle toutes les administrations et les ministères. Et aujourd’hui, avec ce gouvernement qui ne s’attendait pas à gouverner, maintenant qu’ils sont au pouvoir, ils n’ont pas d’autre choix que de maintenir d’anciens agents de Jammeh », analyse-t-il.

Car ce sont finalement les employés moins hauts placés qui connaissent le mieux les rouages des institutions. Difficile de s’en passer du jour au lendemain.

« Ce sont ces agents plus bas dans la hiérarchie qui font le travail quotidien, ces techniciens dans les ministères, savent comment fonctionnent les institutions. Si on les met tous à la porte, et qu’on ne fait entrer que des nouvelles personnes, cela peut faire s’effondrer tout le système administratif », commente le professeur.