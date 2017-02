GAMBIE : Les forces de sécurité nigérianes vont quitter le pays

Les forces de sécurité nigérianes qui participaient à la force régionale pour assurer l'accession au pouvoir du président Adama Barrow en Gambie, vont rentrer au pays prochainement, a annoncé jeudi un haut responsable nigérian. Le président du Sénat,

Bukola Saraki, a fait cette déclaration aux journalistes à Abuja à l'issue d'une réunion à huis-clos avec le président en exercice, Yemi Osinbajo. Le président du Sénat, qui était accompagné du président de la chambre des représentants, Yakubu Dogara, a déclaré que le président en exercice les avait informés des activités des soldats nigérians en Gambie.

"Le président en exercice nous a informé sur notre mission en Gambie, sur ce que donne la situation, sur le retour prochain de l'armée de l'air et de la marine, et sur la probabilité qu'un certain nombre de troupes restent sur place", a-t-il dit.

Le Nigeria a envoyé 200 soldats ainsi que des actifs de l'armée de l'air comprenant des avions de chasse au Sénégal, dans le cadre d'une force régionale rassemblée pour faire respecter le résultat des élections contestées en Gambie. Ces soldats nigérians faisaient partie de la force d'intervention de réserve de la CEDEAO "chargée par les chefs de la CEDEAO de faire appliquer le mandat électoral du 1er décembre 2016 en Gambie".

L'ex-président gambien, Yahya Jammeh, a quitté Baniul, la capitale de Gambie, pour s'exiler en Guinée-Équatoriale, mettant fin à une crise politique prolongée survenue à l'issue de l'élection présidentielle.