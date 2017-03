GAMBIE : Le procès de Yankuba Badjie et Cie renvoyé

Comme annoncé en exclusivité par Libération, le procès de l’ancien patron de la NIA, Yankuba Badjie, et des agents Louis Gomez, Haruna Susso, Yusupha Jammeh, Lamin Lang Sanyang, Tamba Massireh, Lamin Dar- boe, Sheikh Omar Jeng et Babucarr Sallah, s’est ouvert hier à Banjul. Ces derniers sont suspectés dans l’assassinat de Solo Sandeng, un dirigeant de l’UDP et militant politique, qui a été arrêté et torturé à mort.

Après quelques échanges, le procès a été renvoyé au 18 mars pour plaidoiries d’autant plus qu’il y a de nouveaux éléments avec la découverte et l’exhumation du cadavre de la victime.