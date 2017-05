GAMBIE : Le président Adama Barrow file un contrat juteux à Muhammed Bazzi

Franchement, c’est à se demander si la gouvernance vertueuse promise par Adama Barrow n’était que du bluff et pour cause. Muhammed Bazzi, vous connaissez ? C’est ce ressortissant libanais qui était impliqué dans toutes les magouilles de Jammeh. Alors que Bazzi devait être arrêté et interrogé, voilà que le bonhomme réputé très sulfureux est copain-copain avec Barrow qui vient même de lui filer un gros contrat.

Selon les radars sensibles de Libération, pour brouiller les pistes, Bazzi s’est réfugié derrière une société dénommée Falcon qui vient de se taper un gros contrat pour la fourniture de fuel. Un scandale sur lequel nous reviendrons en plus de parler de certains marchés comme celui des cartes d’identité avec l’intermédiaire du sénégalais Oumar Top.