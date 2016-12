GAMBIE : Le ministre des Affaires Etrangères trouve refuge aux USA

Nous vous disions que la ministre gambienne des Affaires étrangères avait pris la tangente. Eh bien on en sait un peu plus sur la destination de Macdouall Gaye. Selon les informations de Libération, la dissidente a transité par Dakar avant de rallier les Etats- Unis. Et le moins que l'on puisse dire est que la dame a été bien maligne. Si sa sortie de la Gambie n'avait soulevé aucune interrogation dans le clan de Jammeh c'est que le désormais ex chef de la diplomatie devait représenter son pays lors d'une conférence internationale en Arabie Saoudite.