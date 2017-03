GAMBIE : « Le corps de l'opposant Solo Sandeng est retrouvé et fera l’objet d’une autopsie dans un hôpital de Banjul »

La police gambienne a retrouvé les restes du corps de Solo Sandeng, un activiste et opposant à l’ancien président Yahya Jammeh. Il avait trouvé la mort en détention l’année dernière.

Petit rappel ! 14 avril 2016. Une marche de protestation pacifique pour récla- mer des réformes politiques se déroule à Banjul. Son organisateur, Solo Sandeng, a été arrêté par les forces de l’ordre. Mais quelques jours à peine après sa mise en détention, les Gambiens apprennent son décès. Une vague de colère se déchaîne alors, qui conduira à l’éviction définitive, moins d’un an plus tard, de l’indéboulonnable Yahya Jammeh.

Retrouvé près du village côtier de Tanje samedi dernier, « le corps de Sandeng fera l’objet d’une autopsie dans un hôpital de la capitale », a informé hier le porte-parole de la police, Foday Conta. Une découverte qui a été rendue possible, selon Conta, grâce aux témoignages d’agents

des services de renseignements ayant travaillé pour Jammeh.

C’est d’ailleurs l’ancien Directeur des opérations de la fameuse National Intelligence Agency (NIA), Saikou Omar Jeng, arrêté en même temps que son boss, le sinistre Yankuba Badjie, qui a orienté la police, accompagnée du père et du frère du défunt, à une tombe de Tanje, à une trentaine de kilomètres de Banjul.

Ce même Jeng avait avoué en juin 2016 que Sandeng avait « malheureusement perdu la vie » au cours de la « procédure d’arrestation et de détention ».

La mort de Sandeng avait enclenché des protestations d’abord au sein de sa formation politique, le Parti démocratique uni, et se trouve à l’origine de la formation d’une coalition d’op- position inédite en Gambie avant l’élection présidentielle du 1er décembre dernier. Une coalition bienheureuse puisqu’elle a permis à son leader, Adama Barrow, de remporter le scrutin. Même s’il a dû patienter plus d’un mois et demi avant de se voir effectivement investi, son prédécesseur, qui avait pris le pouvoir il y a 22 ans, ayant décidé de s’y cramponner.