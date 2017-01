GAMBIE : Le FBI enquête sur deux mystérieuses disparitions

Selon les informations de Libération, le FBI enquête sur la disparition de deux citoyens gambiens naturalisés américains. Depuis trois ans en effet, Alhagie Mamé Ceesay et Ebou Jobe avaient

quitté les Etats-unis pour se rendre dans leur pays d'origine, la Gambie, afin d'y investir.

Mais, un soir, ils ont été arrêtés par une patrouille avant d'être embarqués sans raison. Pire, les militaires ont effectué une perquisition dans la maison qu'ils avaient louée avant de tout piller et de mettre les deux individus à la disposition de la NIA, les sinistres services spéciaux de Jammeh. Ont-ils été "effacés" ? Le FBI a désormais les cartes en main pour y voir plus clair...