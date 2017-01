GAMBIE : La réunion entre Yaya Jammeh et les chefs d'Etat de la CEDEAO reportés à vendredi

Les dirigeants d’Afrique de l’Ouest ont reporté à vendredi une réunion prévue en Gambie cette semaine, à la demande du président Yaya Jammeh, a annoncé mardi la présidence nigériane. Le chef de l’Etat nigérian Muhammadu Buhari devait se rendre à Banjul ce mercredi avec son homologue libérienne, Ellen Johnson Sirleaf, et l’ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, afin de faire pression sur Jammeh pour qu’il accepte le résultat de l’élection de décembre et renonce à se maintenir au pouvoir.

M. Buhari et Mahama ont été nommés médiateurs de la crise politique gambienne par la communauté régionale économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) après la défaite de Yahya Jammeh face au candidat de l’opposition Adama Barrow, qu’il a d’abord concédée, avant de se rétracter.

Dans un communiqué, le porte-parole de la présidence nigériane Garba Shehu a affirmé que malgré le report de la mission, la médiation régionale entendait toujours faire respecter la Constitution gambienne. « A la demande du président gambien Yaya Jammeh, la mission de médiation de haut niveau de la Cédéao menée par le président nigérian Muhammadu Buhari a repoussé sa visite à Banjul, la capitale de la Gambie, à vendredi », a déclaré M. Shehu.