GAMBIE : La radio FM Téranga fermée par Yaya Jammeh

Quatre agents de l'Agence nationale de renseignement et un officier de police ont rendu visite dimanche aux locaux de Teranga FM pour exiger sa fermeture, a déclaré un membre du personnel à l'AFP sous couvert d'anonymat, confirmé par Emil Touray, le chef de la Gambie Press Union.

C'est le premier signe d'une répression des médias depuis que M. Jammeh a rejeté la défaite. M. Jammeh a pris le pouvoir pour la première fois dans un coup d'État sans effusion de sang en 1994.

Il a d'abord concédé à la défaite devant Adama Barrow, mais a ensuite lancé une action en justice pour annuler le résultat, affirmant que le sondage était entaché d'irrégularités.

La commission électorale a déclaré que le scrutin était libre et équitable.



Il n'y a pas eu de commentaire officiel du gouvernement.



Le gérant de la gare, Alagie Ceesay, a été arrêté en juillet 2015 pour "sédition" et "publication de fausses nouvelles" - allégations qu'il a niées.

La Gambie est classée 145ème sur les 180 pays rescencés dans la campagne de presse de l'Indice mondial de la liberté de la presse 2016 de Reporters sans frontières.

Il a dit qu'il y avait «un climat de terreur autour de quelque chose de loin à voir avec le journalisme».

L'ONU et l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO ont exhorté M. Jammeh à respecter la volonté du peuple et à rendre le pouvoir à la fin de son mandat.

Les responsables de l'Ecowas disent que les troupes voisines du Sénégal sont prêtes à intervenir si M. Jammeh refuse de remettre le pouvoir à M. Barrow le 19 janvier.

M. Jammeh a déclaré que tout déploiement serait un «acte de guerre».

M. Barrow a causé un bouleversement majeur en battant M. Jammeh de 43,3% à 39,6%.

La Gambie n'a pas eu un transfert harmonieux de pouvoir depuis l'indépendance de la Grande-Bretagne en 1965.

C'est une destination touristique populaire en raison de ses plages