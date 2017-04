GAMBIE : La police ouvre une enquête sur plus de 30 cas de disparition sous la présidence de Jammeh

La police gambienne a ouvert des enquêtes sur plus de 30 cas de disparition durant les 22 ans de présidence de Yahya Jammeh, parti en exil en janvier. « Trente-trois dossiers ont été constitués » à ce stade sur les disparitions de l'ancien régime, dont le nombre est inconnu, a déclaré un responsable de la police. Sur ces dossiers, « nous avons environ sept cas dans lesquels nous avons beaucoup avancé jusqu'à présent », a ajouté cette source, indiquant s’attendre à ce que d’autres cas soient découverts.

A ce jour, a- t-il poursuivi, dix personnes sont en détention en lien avec ces disparitions forcées, incluant des membres des « Junglers » (« Jongleurs »), une unité considérée comme les escadrons de la mort du régime de Jammeh.

L’actuel président gambien, Adama Barrow, élu en décembre, a annoncé en février la création d’une commission d’enquête sur les disparitions durant le régime de son prédécesseur, qui a dirigé pendant 22 ans la Gambie sans partage et est accusé de nombreuses violations de droits de l’homme par des ONG, des diplomates et nombreux Gambiens.

D’après notre source, plusieurs ex-« Junglers », incluant ceux en détention, coopèrent avec les autorités qui mènent les recherches sur des disparitions inexpliquées. Plusieurs corps ont déjà été retrouvés ainsi cette année, dont celui d’un responsable de l’opposition à Jammeh, Solo Sandeng, mort en détention en avril 2016.