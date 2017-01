GAMBIE : L'armée nigériane envoie 200 hommes et des avions au Sénégal

L'armée de l'air nigériane a annoncé mercredi avoir envoyé 200 hommes et des avions au Sénégal, dans le cadre du mandat régional ouest-africain conféré à Abuja, pour faire appliquer en Gambie la victoire du président élu Adama Barrow, face au sortant Yahya Jammeh.



"L'armée de l'air nigériane (NAF) a envoyé un contingent de 200 hommes, ainsi qu'une flotte d'aviation comprenant un avion de combat, des cargos, un hélicoptère et un avion de surveillance et de reconnaissance à Dakar", indique un communiqué de la NAF publié sur son compte Facebook, ajoutant qu'il était prévu "qu'ils opèrent en Gambie".







Le Point