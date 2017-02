GAMBIE : Comment Yahya Jammeh a lâché ses proches entre Conakry et Malabo

Franchement Yahya Jammeh aura montré jusqu'au bout de sa chute que sa parole ne vaut rien. Et ce ne sont pas ses proches tombés à Karang qui nous démentiront. Comme le révélait Libération, quatre proches du couple Jammeh avaient été interpellés à Karang avant leur transfert à Dakar plus précisément à la Division des investigations criminelles (Dic).

Ces derniers qui avaient accompagné Jammeh lors de son exil tentaient de revenir en Gambie. Ces proches de Jammeh à savoir Ebou Njie Taru- son photographe officiel-, Amadou Jammeh, Sankung Fatty et un certain Balago ont été lâchés par le dictateur. Comment ça?

En fait après avoir embarqué avec eux en direction de Conakry, Jammeh leur a fait com- prendre au moment de reprendre l'avion pour la Guinée équatoriale que ce n'était plus la peine qu'ils partent avec lui. Sur ce, l'ancien despote a donné au groupe une somme de...1000 dollars avant de leur demander de se débrouiller. On connaît la suite : les quatre proches de Jammeh seront arrêtés sur le chemin du retour et remis à la Dic où ils ont rejoint le général Bora Colley, le chef des "jungulars".