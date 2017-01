GAMBIE : " C'est le président Adama Barrow qui a sollicité le maintien des forces de la CEDEAO en Gambie " (PORTE-PAROLE)

"Les forces de la CEDEAO sont restées en Gambie à la demande du président Adama Barrow pour veiller à la sécurité du pays et des Gambiens". Ces propos sont de Me Ahmed Faty, avocat, porte-parole et conseiller du président élu Adama Barrow.

Selon Me Faty : "Nous avons de gros soucis de sécurité en Gambie. Yaya Jammeh a destabilisé le pays mais aussi l'armée. Il lui arrivait de venir trouver un élément de première classe et de l'élever au grade de colonel ou de lieutenant. Ceci, juste pour vous expliquer à quel point Yaya Jammeh est instable. Maintenant, c'est à nous de refaire tout cela. Et même s'il est parti, beaucoup lui sont fidèles. C'est pourquoi le président Jammeh a sollicité l'assistance de la CEDEAO pour régler cette situation et sécuriser le pays. Nous sommes en phase de reconstruction, donc les forces sont primordiales pour accompagner le processus... "