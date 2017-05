GALA ANNUEL DE LA PRESSE : Qui sont les principaux gagnants

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) a organisé son gala annuel de la presse samedi 6 mai. A cette occasion, Denisia Sambou de Sud Fm a remporté le premier prix en radio, Abdou Aziz Bane de la RTS le prix décerné pour le meilleur reportage télévision, et Samsidine Sané remporte lui le prix pour la presse en ligne. En presse écrite c’est Chimère Junior Lopy de l’OBS qui remporte le prix et Cheikh Ndiaye, des Echos, la palme de la plus belle photo. Un prix spécial «Médias et droits de l’enfant » a également été décerné à Aminata Sow Wade. Cette 8ème édition était célébrée sous le thème du code de la presse.