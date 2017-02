GABON : Le Directeur général de Satram arrêté

Sous le coup d’un mandat d’arrêt national et international émis par le Maroc depuis août 2014, Mohamed Aït Ben Ali a été interpellé par les autorités gabonaises. Le directeur général de Satram-Egca, société fondée par feu Ahmed Alj (mort en 2010) et feu Lahcen Jakhouch (mort en 2015), a été écroué sans explications officielles, ce qui laisse libre cours à divers commentaires. La société qui avait fait déménager son siège de Port Gentil à Libreville alimente de nouveau les chroniques. Ancien directeur financier du groupe, Mohamed Aït Ben Ali se retrouve aux arrêts dans le cadre d’une enquête judiciaire aux motifs non précisés.

Les familles des deux fondateurs précisent n’avoir décelé aucun abus de biens sociaux ni initié aucune action à l’encontre de l’originaire de Ouarzazate.