GABON : Ali Bongo fait le ménage autour de lui

Ali Bongo tenterait-il de rassurer les bailleurs de fonds après son élection controversée ? On peut le penser et pour cause. En l’espace de quelques heures, de grosses pointures du régime citées dans toutes les grosses magouilles du Président gabonais ont été démises de leurs fonctions et...écrouées.

Premier à tomber : l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Magloire Ngambia, suspecté de détournement de...500 milliards de FCfa. Sans blague alors !

Ensuite, l’ex ministre du Pétrole, Etienne Dieudonné Ngoubou, limogé au lendemain de son discret séjour à Dakar où il a plusieurs « dossiers » roses, a été cueilli et placé en garde à vue à la brigade financière.

Avant lui, Magloire Gambia, l’ancien ministre de l’Habitat, a été emprisonné en même temps que Blaise Wada qui gérait le projet d’aménagement des bassins versants de la capitale gabonaise.