GABON 2017 SUR DAKARACTU : Les anciens internationaux Roger Mendy et Victor Diagne décortiquent le premier tour de la présente Coupe d'Afrique des Nations

Au regard de la fin des matches du premier tour qui a vu la qualification de la 8ème équipe aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, le plateau de Dakaractu animé par Samba Ardo Ba a eu comme consultant Roger Mendy et comme invité, l'ancien international Victor Diagne.

Nos deux spécialistes nous ont fait un survol de tout ce qui s'est passé depuis le début de la CAN, analysant et décortiquant la prestation de chaque équipe.

Ils ont ainsi passé au crible d'abord les équipes qualifiées au second tour en décrivant les caractéristiques de chacune d'elles, mais aussi celles qui ont été éliminées dès le premier tour, dont certaines faisaient partie des favoris.

Bien entendu, ils n'ont pas manqué d'analyser les chances qu'a l'équipe nationale du Sénégal pour remporter le trophée, sans oublier de leur prodiguer des conseils.

