Fusillade dans un lycée en France: un élève interpellé en possesion de plusieurs armes

Une fusillade a éclaté jeudi dans un lycée à Grasse (Alpes-Maritimes), faisant plusieurs blessés, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. La fusillade a fait suite à l'intrusion d'une personne au lycée Tocqueville, selon une de ces sources.



La Protection Civile des Alpes-Maritimes demande aux habitants de rester chez eux.



Le Ministère de l'Intérieur indique sur Twitter qu'une intervention des secours et de la police est en cours. "Respectez les consignes de sécurité diffusées par la télévision, la radio ou par les réseaux sociaux du ministère de l'Intérieur et du Gouvernement. Évitez le secteur du lycée", peut-on également lire.



Un élève interpellé en possession de plusieurs armes

Un élève du lycée de Grasse en possession de plusieurs armes a été interpellé jeudi, après une fusillade survenue dans cet établissement du sud-est de la France, qui a fait des blessés, a-t-on appris jeudi de source policière.



Une autre personne en fuite

Une autre personne est en fuite, a-t-on appris de même source. Selon les premiers éléments de l'enquête, deux personnes ont été blessées au cours de cette fusillade en milieu de journée.



Deux blessés

au lycée Tocqueville, a ajouté cette source. Selon la municipalité de Grasse, "deux élèves ont tiré sur le proviseur", "l'un a été attrapé et l'autre est en fuite".