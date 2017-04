Fusillade aux Champs-Élysées : l'identité de l'assaillant «est connue»

"L'identité de l'attaquant" qui a tué un policier et en a blessé deux autres jeudi soir sur les Champs-Elysées "est connue et a été vérifiée", a annoncé le procureur de la République de Paris, François Molins.

S'exprimant devant la presse près du lieu de l'attaque, il s'est refusé à donner l'identité de cet homme, en raison des nécessités de l'enquête. Des perquisitions et investigations sont en cours pour établir "s'il a bénéficié ou pas de complicités", a poursuivi M. Molins, qui donnera un point presse vendredi dans la journée.

Par ailleurs, l'assaillant était visé par une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son intention de tuer des policiers, selon des sources proches de l'enquête.