Fuite de produit de la Sar à Thiaroye sur mer : « La situation est sous contrôle » selon un responsable

Dakaratu avait révélé ce matin en se basant sur un article paru dans « Vox Pop » que depuis plus d’une semaine, à Thiaroye sur mer, un pipeline endommagé de la Société africaine de raffinage déversait de l’essence, plus précisément au quartier Mame Cheikh Diop. Selon un responsable de la société, en l’occurrence leur chargé de communication, qui a joint notre rédaction, la situation est sous contrôle, sans pour autant occulter qu’il existait effectivement, une fuite sur une ligne d’hydrocarbure dans cette zone.

« Effectivement nous avons une fuite sur une ligne d’hydrocarbure à Thiaroye. Mais la situation est sous contrôle. Il n’y a aucune échappée de produit comme vous pouvez le voir sur ces photos. En creusant pour détecter la fuite afin de poser un collier pour colmater la fuite nos agents ont trouvé un tuyau de la SDE qui fuirait au même moment. Nous avons pris le soin de laisser la SDE étancher sa fuite pour que nous puissions continuer nos fouilles. Le seul liquide qui était sur le lieu était l’eau provenant de la fuite des tuyaux de la SDE. Voici la situation. Maintenant pour qui connaît Thiaroye et la nappe qui n’est pas profonde c’est ce qui explique l’eau qui coule dans la fosse est elle systématiquement pompée pour être rapatriée à la sar » explique t’il.