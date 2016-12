Frontière Sénégalo-mauritanienne : Deux proches de Jammeh arrêtés

La police de Rosso Sénégal a interpellé deux Gambiens qui se rendaient en Mauritanie. Reconnus comme des proches de Yaya Jammeh, ils ont indiqué au cours de leur interrogatoire par les forces de l’ordre qu’ils se rendaient dans ce pays pour acheter des moutons, boeufs et chameaux destinés à l’armée gambienne. Le chef du poste de police de Rosso Sénégal et ses hommes ont d’abord appréhendé le soldat Ousseynou Jammeh, aux environs de 17 heures. Les deux Gambiens étaient à bord d’un véhicule de marque Nissan d’immatriculation gambienne. Âgé d’une trentaine d’années, le militaire gambien conduisait le véhicule et ne présentait pas de soupçon, puisque selon « l’AS », il était relax avec son concitoyen. Le jeune Gambien n’avait ni sa pièce d’identité encore moins son passeport. Il ne détenait par devers lui que sa carte militaire. Pis, il n’avait aucun papier pouvant lui permettre de sortir du territoire gambien. D’après le journal, il était en service à la Présidence Gambienne. C’est lui qui assure l’approvisionnement en viande de toute l’armée de la Gambie. Son acolyte interrogé est aussi militaire à la Présidence de la République gambienne, mais aussi il était le président du comité de lutte. Malgré l’insistance des forces de l’ordre, ils se sont cantonnés sur leurs déclarations. Après les enquêtes d’usage, ils ont été mis à la disposition de la hiérarchie à savoir le commandement de la gendarmerie avant leur acheminement sur Dakar où les enquêtes seront poursuivies.