Fréquence Radio et Télévision du groupe Asfiyahi : L'Appel du Khalif General des Tidianes et les assurances du DG de l’ARTP

Le Khalif General des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour a profité de la visite du Directeur General de l’ARTP Abdou Karim Sall, pour relancer une doléance du regretté Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine et de toute la communauté tidiane: la délivrance d’une licence radio et de télévision pour le groupe de communication ASFIYAHI.



Serigne Mbaye Sy Mansour qui a magnifié le travail abattu par Asfiyahi jusqu’ici, soutien d’emblée que l’obtention de ses fréquences constitue dorénavant une nécessité pour la communauté Tidianiyya, avant de préciser qu’il fait partie intégrante de ce groupe, piloté par ses neveux, petits-fils de Serigne Babacar Sy (rta). Serigne Mbaye Sy de préciser également qu’il s’en est déjà ouvert au Président de la République lors de son récent séjour à Tivaouane.



Face à la presse, le directeur général de l’ARTP, a pris l’engagement de mettre tout en œuvre, en compagnie de ses équipes techniques, pour satisfaire dans les meilleurs délais, cette demande du Khalif General des Tidianes.



Pionnier de l'information en continu sur l'Islam et la Tidjaniyya au Sénégal, le groupe Asfiyahi Communication, après huit (8) ans de présence web et de production de contenu religieux à travers son portail www.asfiyahi.org, a lancé il y’a deux ans, la phase test de sa chaine IPTV, ASFIYAHI TV et RADIO, dont l’objectif est d’être la chaine de télévision de référence de la Tidjaniyya et le créneau de la fraternité islamique avec toutes les autres confréries et religions au Sénégal, en Afrique et à travers le monde, explique ses promoteurs.



« Pour le moment cette phase test n’est disponible que dans la ville sainte de Tivaouane, dans la diaspora via des bouquets numériques, sur internet et sur l'application mobile Asfiyahi, en attendant l’intégration sur la TNT et la bande FM, objet de la demande du Khalif General des Tidianes, précisent t-ils.



Asfiyahi.Org