Free Roaming : Les tarifs contenus dans le protocole seront appliqués chez les pays signataires le 31 Mars

Le Directeur Général de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) Abdou Karim Sall a signé avec son homologue du Togo, Abayeb Boyodi, le protocole d’accord sur le « free roaming ». Ce protocole permettra au Togo de rejoindre les cinq pays déjà signataires de ce protocole d’accord.

Il a par ailleurs annoncé que les tarifs contenus dans le protocole seront appliqués chez les pays signataires le 31 Mars prochain.

Pour rappel, un protocole d’accord sur les principes de base pour la mise en œuvre du « free roaming » dans 5 pays de la sous-région ouest-africaine avait été élaboré entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée Conakry, le Burkina Faso et enfin le Mali. La Togo vient rejoindre ce cercle.



« Le 31 mars tous les pays signataires de ce protocole vont recevoir des appels téléphoniques sans payer la surtaxe et le coût de la réception. Ceux qui sont en roaming dans les pays signataires vont désormais recevoir et émettre des appels comme s’ils étaient dans leur propre pays. C’est des avantages considérables, tous les pays signataires vont appliquer les tarifs contenus dans ce protocole » dira le DG de l’ARTP.

Pour l’instant ce protocole ne concerne que la voix. Le téléphone basique.

« Le roaming de l’internet est plus compliqué. pour l’instant nous allons faire le free roaming avec la voix et plus tard voir l'internet » fera savoir aussi M Sall.

Le Togo est le Sénégal ont aussi signé un accord cadre entre régulateurs pour élargir leur base de coopération pour des échanges d’expériences, dans les chantiers engagés de part et d’autres. « Il est important en matière de communication de pouvoir faire des « bench» dira à ce sujet toujours, M Sall.