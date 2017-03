Free Roaming : L'ARTP fixe les modalités

Après le corridor Nord, l’Afrique de l'Ouest prend à bras le corps la question du free roaming pour le renforcement de la libre circulation des personnes et des biens. L'ARTP, en collaboration avec le ministère des postes et des télécommunications et les opérateurs titulaires de licence au Sénégal, a peaufiné un plan d'action pour définir les modalités du projet de free roaming. Les appels seront reçus gratuits avec 300 minutes de communication dans le mois, selon Abdou Karim Sall.