Francophonie : Mbagnick NDIAYE et l’Ambassadeur du Canada échangent sur les perspectives de partenariat

Le Ministre en charge de la francophonie, Mbagnick Ndiaye et l’Ambassadeur du Canada et Représentante personnelle du Premier Ministre pour la Francophonie, Madame Lise Filiatrault ont, au cours d’une audience, évoqué les perspectives de partenariat et fait le point sur le rapport institutionnel qu’entretiennent l’Organisation Internationale de la Francophonie et le Sénégal.

Les deux autorités selon une note à l’issue de cette audience, ont tour à tour magnifié la collaboration entre le Sénégal et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

« Madame Lise Filiatrault dans son intervention, a loué les efforts du Sénégal en matière de promotion des valeurs francophones. Elle a aussi souligné les performances des sénégalais dans l’utilisation de la langue française. En ce sens Madame Lise a donné l’exemple du concours de dictée à l’occasion de la célébration de la quinzaine de la Francophonie que le Sénégal a remporté. Par ailleurs elle a émis l’idée de réfléchir sur la décentralisation des activités francophones dans les régions afin de faire bénéficier aux populations locales des avantages qu’offre l’OIF. Elle a ainsi sollicité l’accompagnement du Département pour faire connaitre les réalisations de l’Organisation Internationale de la Francophonie » peut on lire sur le texte.

L’Ambassadeur a aussi fait part, au Ministre, des priorités du Canada sur la francophonie telles que la démocratie et l’autonomisation des femmes.

Mbagnick Ndiaye par la suite, renseigne la source, a renouvelé au nom de l’Etat Sénégalais l’engagement à poursuivre la promotion des valeurs francophones. « Il a ainsi salué la qualité des relations de partenariat qui lient le Sénégal et l’OIF. Au delà de la francophonie institutionnelle, il faut tendre vers la francophonie des peuples, a souligné Monsieur le Ministre ».

Pour finir assure la note, Mbagnick Ndiaye a aussi, saisi cette occasion pour partager la feuille de route de son département, qui a pour objectif majeur de faire vivre la francophonie et l’intégration africaine dans le quotidien des sénégalais. Abordant les priorités du Canada en matière de francophonie, le Ministre souligne que les deux pays ont des points de convergence relativement à l’autonomisation des femmes.