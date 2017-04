François Hollande "votera pour Emmanuel Macron"

"La présence de l'extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque à notre pays. Il y a sa longue histoire, mais surtout les conséquences qu'aurait son programme sur la vie de notre pays. Le pouvoir d'achat des Français serait amputé [...] Des milliers d'emplois seraient supprimés dans notre pays. Ce serait une hausse des prix sans précédent. Il y a le danger de l'isolement de la France, mais aussi de la rupture avec l'Union européenne", a souligné le président.



"Face à la menace terroriste, l'extrême droite diviserait profondément la France, stigmatiserait une partie de nos citoyens. Face à un tel risque il n'est pas possible de se taire. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Je salue les formations politiques qui, au delà de leurs réserves, ont appelé à faire de même. Emmanuel Macron défend des valeurs qui permettent de rassembler les Français."



"Ce qui est en cause est la conception que l'on a de la France, son intégration à l'Europe, sa place dans le monde. J'entends encore, pour ces derniers jours, défendre les principes auxquels je suis attaché et qui font l'honneur de la France", a encore dit M. Hollande, qui a aussi salué "ceux qui ont été mobilisés pour l'organisation de l'élection".