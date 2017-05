François Hollande en deuil : son frère est mort

Mauvaise nouvelle pour François Hollande. Quatre jours après avoir quitté l'Elysée, l'ancien président de la République connait un drame familial : son frère aîné est décédé dans la nuit de mercredi 17 à jeudi 18 mai, comme le rapportent nos confrères de Nice Matin.



Admis il y a quelques jours au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, Philippe Hollande "se trouvait dans un état préoccupant" sans pour autant que "la nature de sa maladie ne soit pas connue", ajoute le quotidien régional sur son site internet. Il avait 64 ans et vivait à Cannes, dans la même résidence que Georges Hollande, le père de l'ex-chef de l'Etat, qui est lui âgé de 94 ans. François Hollande s'était discrètement rendu au chevet de son frère mardi soir, deux jours seulement après la passation de pouvoir avec Emmanuel Macron.



Dans une interview accordée à Closer en mars 2017, Kevin, le fils de Philippe Hollande et neveu de l'ancien président de la République, confirmait que son papa, jazzman de profession, était malade et que son état était préoccupant. "Il a des problèmes de santé. C'est grave. Pour l'heure, mon père se soigne. Je dirais que c'est un peu comme Johnny Hallyday", nous confiant ainsi Kevin Hollande, âgé de 34 ans, sans toutefois préciser la nature exacte de la maladie qui touchait son musicien de père.