François Bayrou annonce son soutien à Macron

François Bayrou, soutien d'Emmanuel Macron, a appelé dimanche soir au "rassemblement" pour le second tour de l'élection présidentielle. Le leader du MoDem a également estimé que le scrutin du premier tour avait donné "l'image d'une France déchirée".



"Il y a dans ce score la manifestation d'un espoir pour les Français et la nécessité de ce qui va être la clé de ce deuxième tour, c'est à dire le rassemblement", a-t-il déclaré sur TF1. Emmanuel Macron est qualifié pour le second tour, avec un score de 23 à 24% selon les premières estimations publiées dimanche soir par l'ensemble des instituts de sondage.



Europe1