France : quel Premier ministre pour le président Macron?

Pour Emmanuel Macron, c’est un choix hautement politique et stratégique qui va engager en partie la réussite de ce début de quinquennat. Le président dit avoir déjà un nom en tête pour Matignon, laissant son entourage réduit aux spéculations.



Trois hypothèses font surface. Soit le président Macron estime être en mesure d’obtenir une large majorité et il peut nommer un proche issu des rangs d’En Marche!, comme le député Richard Ferrand, actuel secrétaire général du mouvement, soit il pense qu’il devra construire une majorité et là, place aux vieux briscards de la politique. Les noms du centriste Jean-Louis Borloo, du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ou bien encore Gérard Collomb l’actuel maire de Lyon sont souvent cités.



A moins qu’Emmanuel Macron ne fasse le choix d’un Premier ministre d’ouverture en choisissant son chef de gouvernement dans les rangs des Républicains pour déstabiliser la droite avant les législatives.



Xavier Bertrand ayant semble-t-il décliné, le juppéiste Edouard Philippe tiendrait la corde devant l’ancienne ministre de l’Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet. Fin du suspens dans une semaine, lundi 15 mai, avant la formation du gouvernement le jour suivant.