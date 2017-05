France/Macron au pouvoir : Des Sénégalais espèrent de nouvelles réformes

Les senegalais ont suivi de trop prés et ce avec intérêt la présidentielle française. La victoire d' Emmanuel Macron le candidat d'En marche a provoque un capital sympathie a Dakar . Certains senegalais interrogés espèrent de nouvelles reformes entre les deux pays pour une coopération plus fructueuse entre la France et l'Afrique .