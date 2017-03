France / Espagne : Le 11 de départ

Une équipe de France rajeunie. Sans surprise, Deschamps a procédé à une rotation de son effectif face à l’Espagne, en amical ce mardi au stade de France. Le coach de la sélection française a choisi de faire débuter Kylian Mbappé, pour sa première sélection en équipe A. N'Golo Kanté, Corentin Tolisso et Adrien Rabiot forment le trio du milieu. Antoine Griezmann est bien sûr aligné d'entrée dans le trio offensif avec Kevin Gameiro et Mbappé. En défense Samuel Umtiti accompagne ainsi une nouvelle fois Laurent Koscienlny pour former l'axe. Et juste à côté d'eux, c'est Layvin Kurzawa et Christophe Jallet qui sont alignés.