Franc-maçonnerie: le débat est ouvert! (Par Amadou Tidiane Wone)

Interpeler sert donc à quelque chose: le débat sur la franc-maçonnerie est ouvert! Je viens juste en effet de prendre connaissance sur Dakaractu d’une participation au débat d’un franc-maçon qui se défend pourtant de vouloir le poursuivre. Ce serait dommage!

Je ne vais vraiment pas bouder mon plaisir d’avoir un interlocuteur pour répondre aux questions que je me pose. Sans aucune malice soit dit-en passant... Quoique l’auteur me prête des intentions malveillantes qui sont bien éloignées de mes préoccupations. Même si le ton reste courtois. Et c’est heureux!

Le débat est ouvert et c’était le but de mon interpellation et non «convocation. »

J’ai relu mon texte intitulé : « y’aurait-il des francs-maçons sénégalais? » je n’y vois pas la trace, même allusive, de ce qui pourrait justifier votre sous-titre en gras « les francs-maçons du Sénégal n’ont rien à cacher ».

En sous-titrant ainsi, et en répondant à la question tel qu’elle n’est pas posée, vous trouvez habilement la pirouette pour me faire passer pour un inquisiteur qui, sous le couvert d’insinuations et de perfides allusions, serait un adepte d’une théorie du complot qui prêterait à la franc-maçonnerie des intentions malveillantes. Quant au vitriol... Trop commode cher Monsieur!

Pour illustrer le procédé, vous mettez entre guillemets un bout de phrase: « Ils se disputeraient le jour et fraterniseraient la nuit » pour verser dans des qualifications qui nous éloignent du sujet. La phrase remise en contexte est la suivante: « Imaginons un seul instant que, bien que militants dans des Partis politiques adverses plusieurs "frères" appartiennent à la même loge. Ils se disputeraient le jour et fraterniseraient la nuit? C'est une question de fond! »

Je m’interrogeais ici sur l’équité et la transparence dans l’espace public. Répondez à la question de fond, mais n’esquivez pas le débat!

Pour le reste, votre texte et l’additif de l’un de vos collègues, m’ont beaucoup appris sur les contraintes, et le débat intérieur qui agite chaque franc-maçon quant au fait de s’assumer comme tel jusque entre des conjoints. Les réponses à ces questionnements varieraient selon les personnes, les tempéraments et selon les obédiences, si j’ai bien compris. Mes questions ne sont donc pas dénuées de fondement!

Cela me permet de préciser que je n’ai écrit, nulle part, qu’il fallait publier des listes avec des noms et prénoms. J’ai même gardé le secret sur l’identité des deux seules personnes qui m’ont fait confiance pour me révéler leur appartenance! J’ai animé, à ce sujet, des débats passionnés sur les réseaux sociaux et j’ai catégoriquement refusé de céder à la tentation de la délation.

Allende et Pinochet frères? Il y aurait donc de la place pour de la haine en loge? C’est la seule question qui me vient à l’esprit. Vous m’en prêtez tant d’autres!

J’ai le sentiment que vous ne m’avez pas lu. Ou alors que vous aviez des réponses préparées pour un autre interlocuteur. À moins que ce ne soit le réflexe d’autodéfense qui aie pris le pas sur la réflexion discursive.

Je vous apprends, au demeurant, que j’ai eu beaucoup de réponses directes de francs-maçons sur mon mail. Et mes discussions se poursuivent avec des personnes fort intéressantes, sans passion ni animosité. Comme il se doit. Sans complotite. Ni paranoïa.

Par contre, le débat public a ses exigences. Mettre un visage sur les propos me paraît juste et nécessaire. L’anonymat est la voie ouverte à toutes les outrances. Regardez les dégâts que cela cause sur internet. Par contre, les choix individuels sont sacrés. Je les respecte pour autant qu’ils sont assumés.

Pour ma part, je n’ai pas pour habitude de cacher mes opinions. Je les expose. En sachant pertinemment que des avis contraires peuvent fuser et démonter totalement mes arguments. C’est un exercice qui me convient, car il m’enrichit. Je refuse la sournoiserie qui consiste à moduler ses opinions selon des intérêts à court terme. Tellement d’amis ont levé leurs bras au ciel après m’avoir lu sous le prétexte qu’il y’aurait des zones intouchables! Je ne le crois pas. Bien loin de la « complotitite » non?